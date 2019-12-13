ÇOMÜ, "Ar-ge ve Teknoloji Projeleri Yarışması"nda birinci oldu

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Trakya Kalkınma Ajansı ve Trakya Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen "3. Trakya Proje Pazarı ArGe ve Teknoloji Projeleri Yarışması"nda 55 proje arasından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 1. oldu.

Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmada ÇOMÜ Teknopark bünyesinde faaliyetlerini sürdüren “ECAYTeknoloji” firmasından Yunus Can Kurban, Çan Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cahit Çağlar Yalçıner ve Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sermet Koyuncu tarafından sunulan “Akıllı Cam Üretimi İçin Spey Kaplama Cihazı Geliştirilmesi” isimli proje 55 proje arasında yapılan jüri değerlendirmesi sonucu 1'incilik ödülüne lâyık görüldü.

ÇANAKKALE 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:50

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