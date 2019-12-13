Rus askeri kargo gemisi 'Dvinitsa-50', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait, 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi saat 15.00'te, Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Askeri kargo gemisi saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus askeri kargo gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.



ÇANAKKALE 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:50

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