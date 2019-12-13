Rus askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa50' adlı askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa50' adlı askeri kargo gemisi, saat 16.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
ÇANAKKALE
13 Aralık 2019 Cuma
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