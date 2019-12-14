Ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de deniz üzerinden boğaz ve ada ulaşımlarını sağlayan GESTAŞ, elverişsiz hava şartları sebebiyle GökçeadaKabatepe seferlerinin geçici süreyle iptal edildiğini duyurdu. GESTAŞ resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, “14.12.2019 Cumartesi günü Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00 seferleri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
ÇANAKKALE
14 Aralık 2019 Cumartesi
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