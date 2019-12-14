Altın Zeybek göleti su tutmaya başladı

Doğu Biga Madencilik tarafından yapımı üstlenilen Altın Zeybek2 göletinin yapımı tamamlandı. Yöre köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı ile Kumarlar havzasında sulama ihtiyacını karşılayacak olan gölet su tutmaya başladı.

Doğu Biga Madencilik’in planlama ve proje çalışmalarını tamamladığı ve Devlet Su işleri (DSİ) ile imzalamış olduğu protokol ile yapımına başlanan 3 milyon 8 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip Altınzeybek2 Göleti’nde inşaat süreci tamamlandı. Son düzenlemeleri yapılan gölet, su tutmaya başladı. Göletin su sağlayacağı Kumarlar, Kirazlı, Cazgirler, Yukarışapçı köylerinin isale hatları da yine Doğu Biga Madencilik tarafından yapıldı. Devlet Su İşleri ile yapılan protokole göre, Altınzeybek2 göleti öncelikli olarak civar köylere içme ve kullanma suyu temininde kullanılacak. İkinci sırada ise ziraî maksatlı sulama gelecek. 3 bin 500 dönümden fazla tarım arazisinde sulu tarıma geçileceğinden bölgede büyük gelir artışı olacak. Şirketin göletten su kullanım hakkı ise üçüncü sırada yer alıyor. Maden projesinin tamamlanmasının ardından ise gölet tamamen yörenin kullanımına bırakılacak. Kumarlar köyünde çok ciddi olarak gelir artışı sağlayacağı öngörülen gölet, aynı zamanda bölgenin yaklaşık 50 yıllık su ihtiyacını da karşılayacak şekilde planlandı. Gölet projesi ile birlikte, Doğu Biga Madencilik'in yörede yaptığı alt yapı (gölet, yol, enerji nakil hattı gibi) yatırımlarının tutarı 63 milyon 500 bin liraya ulaştı.



"Bölgede hem miktar olarak hem su kalitesi olarak ciddi bir içme suyu problemi vardı"

Gölet projesinin Kamu Özel sektör işbirliğinde dikkat çekici bir yatırım olduğunu söyleyen Doğu Biga Madencilik Proje Müdürü ve Şirket Sözcüsü Çağın Şen, “Bölgeye ilk geldiğimizde, ilk farkına vardığımız önemli noktalardan birisi şu oldu; bölgede hem miktar olarak hem su kalitesi olarak ciddi bir içme suyu problemi vardı. Ayrıca bölgede kuru tarım yapıldığından tarımsal üretimde kısıtlı bir ekonomik fayda vardı. Üçüncü özellikle kurak dönemde bizim maden projemizin su ihtiyacı vardı. Bu üç ihtiyacı karşılayacak bir proje olarak Altınzeybek2 göleti ortaya çıktı. İlk planlamamızdan sonra, daha fazla köyü suya kavuşturmak amacıyla göletin su tutma kapasitesini artırdık. Bu bize ekstra maliyet getirmiş olsa da, göletin yapım amacına uygun olarak bir çok köye su sağlayacak olması bizi mutlu ediyor. Kamu ve özel sektör ortaklığında, önemli bir yatırımı tamamlamış olmaktan dolayı da mutluyuz. Göletin, bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Madenlerin, bulunduğu yerde çıkarma mecburiyetinin alt yapı anlamında yöreye ciddi katkılar sunduğunu da söyleyen Şen, “Bu, dünyanın hemen hemen her yerinde böyledir. Bir yandan projenin ihtiyacına yönelik yatırımlar yaparken, bu yatırımları genişletip yöre insanının yaşam kalitesini de arttırmış oluyoruz. Bu gölet, bu projelerden birisi. Yine şirket olarak yaklaşık 34 kilometrelik bir enerji nakil hattı yatırımı yaptık. Bu yatırım, yörenin eski enerji hattını da yenilemiş oldu. Bir çok köyümüz, bunun yanı sıra güzergahtaki özel işletmeler, enerji nakil hattından faydalanıyor. 12 kilometrelik yol, yine yöre köylerinin günlük yaşamını kolaylaştıracak önemli bir hizmet oldu. Önümüzdeki dönemde de hem Çanakkale’ye hem civar köylerimize faydalı projeler geliştirmeye hazırlanıyoruz” diye konuştu.

ÇANAKKALE 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:51

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