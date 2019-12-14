Rus savaş gemileri, `Orsk´ ve 'Azov' Akdeniz'e iniyor

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ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus donanmasına ait 148 borda numaralı `Orsk´ ile 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemileri, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 12.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus donanmasının Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı `Orsk´ ile 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemileri peş peşe boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Gemilerden `Orsk´ saat 14.10 sıralarında, 'Azov´ ise saat 14.25 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri, Akdeniz´e doğru yol aldı.

Türk Sahil Güvenlik botunun boğaz geçişi sırasında eşlik ettiği Rus savaş gemilerinin güvertesinde askerlerin bulunduğu görüldü.



ÇANAKKALE 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:51

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