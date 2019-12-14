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Rus donanmasına ait 2 savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Marmara Denizi yönünden Çanakkale boğazına giriş yapan Rus donanmanın Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı "Orsk" ile 151 borda numaralı "Azov" isimli iki rus askeri gemisi saat 14.15 sıralarında Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçiş yaptı. 36 millik boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik botu savaş gemilerine refakat etti. Boğaz geçişini tamamlayan Rus gemileri, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:51

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