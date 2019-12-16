Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis sebebiyle feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis sebebiyle LapsekiGelibolu ile ÇardakGelibolu hattı feribot seferleri iptal edildi.
Yoğun sis nedeniyle Lapseki'de trafikte görüş mesafesi ise 30 metreye kadar düştü. Çanakkale Liman Başkanlığı talimatıyla ara verilen seferler ilçeden geçen BursaÇanakkale D200 kara yolunda uzun araç kuyruğu oluşmasına neden oldu. Öğrenciler ve memurlar Lapseki iskele durağında bekleyişlerini sürdürerek seferlerin yeniden açılmasını bekliyor.
ÇANAKKALE
16 Aralık 2019 Pazartesi
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