Çanakkale'de 201 kaçak göçmen yakalandı

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ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince düzenlenen 5 operasyonda, toplam 201 kaçak göçmen yakalanırken, 169 can yeleği ele geçirildi.

Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Ayvacık ve Gelibolu'da 1315 Aralık'ta 5 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Afganistan uyruklu 197, İran uyruklu 4 olmak üzere toplam 201 kaçak göçmen yakalanırken, 169 can yeleği ele geçirildi. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



ÇANAKKALE 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:53

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