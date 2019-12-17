Çanakkale'de 201 mülteci yakalandı

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan son operasyonlarda toplam 201 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

131415 Aralık tarihlerinde Ayvacık ve Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 5 düzensiz göç olayında toplam 201 yabancı uyruklu mülteci yakalandı. Meydana gelen olaylarda ayrıca 169 adet can yeleği ele geçirildi. Yakalanan mülteciler işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Adli makamların talimatı gereği 169 adet can yeleği ise yedi emin otoparkına bırakıldı.

ÇANAKKALE 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:53

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