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Çanakkale'de 34 kaçak göçmen yakalandı

DHA

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığında olan 34 kaçak göçmen, yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığında olan 34 kaçak göçmen, yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülpınar köyüne bağlı Kızılkeçili Mahallesi'nde, şüphe üzerine durdurduğu kamyonetin kasasında, Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

ÇANAKKALE

17 Aralık 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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