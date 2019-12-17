ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, belediye başkanlarıyla bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, belediye başkanlarıyla bir araya geldi

İHA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, ilçe belediye başkanları ve Meslek Yüksekokulu (MYO) müdürleri ile istişare toplantısında bir araya geldi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, belediye başkanlarıyla bir araya geldi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, ilçe belediye başkanları ve Meslek Yüksekokulu (MYO) müdürleri ile istişare toplantısında bir araya geldi.
Üniversitenin Dardanos Yerleşkesi’nde gerçekleşen toplantıya Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden ve Prof. Dr. Suat Uğur, Meslek Yüksekokulu Koordinatörlüğü (MEYOK) Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Enver Yolcu, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Monus ve İsmail Ceylan’ın yanı sıra Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz katıldı. Toplantıda söz alan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, yerel yöneticiler ve meslek yüksekokulu müdürlerini bir araya getirerek neler yapılabilir noktasında fikir alışverişi yapmak istediklerini ifade ederek, “Sorunlar az çok belli ama bu sorunları çözmek için de hep birlikte adım atmalıyız. Benim arzum, bu okullarımızdaki programların yerel dinamiklere uygun açılmasıdır. Sadece öğrenci sayısını arttırmak için program açmaya gerek yok. Programlarımızı yöreye uygun şekilde açmamız ve buna uygun şekilde geliştirmemiz gerek” dedi.
Göreve geldiği günden bu yana araştırma üniversitesi olma hedefini koyduklarını belirten ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, “Bazı meslek yüksekokullarımızda TÜBİTAK ve Avrupa Birliği (AB) projeleri gerçekleşiyor bunlar da bizi sevindiriyor. Bölgeye de katkı sağlıyor. MYO’larda kaliteyi mutlaka yükseltmeliyiz. Sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vermeliyiz. Öğrencilerimizi de bu projelere dahil etmeliyiz. Sportif faaliyetlerimizi arttırmalıyız” şeklinde konuştu.
Sırasıyla MYO müdürleri ve belediye başkanlarının söz aldığı toplantıda, merkez ve ilçelerdeki okulların eğitim öğretimdeki sıkıntıların çözümüne dair görüşler paylaşıldı, gerçekleştirilebilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

ÇANAKKALE

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:53
  • GÜNEŞ 08:23
  • ÖĞLE 13:15
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkçılar ve vatandaşlar balık sezonundan umduğunu bulamadı
YEREL HABERLER Balıkçılar ve vatandaşlar balık sezonundan umduğunu ...
Çanakkale'de 34 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 34 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de anlamlı konser
YEREL HABERLER Çanakkale'de anlamlı konser
Lise öğrencilerine sağlık beslenme konulu eğitim verildi
YEREL HABERLER Lise öğrencilerine sağlık beslenme konulu eğitim ...
Helikopter ambulans Çanakkale'de hizmete başladı
YEREL HABERLER Helikopter ambulans Çanakkale'de hizmete başladı
Çanakkale'de 201 mülteci yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 201 mülteci yakalandı
Lastik botta 28'i çocuk, 58 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Lastik botta 28'i çocuk, 58 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 201 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 201 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’de 98 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale’de 98 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvacık'ta 98 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Ayvacık'ta 98 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı (2)
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi ...
'Troya Hazineleri' belgeseli Sedat Simavi ödüllerine layık görüldü
YEREL HABERLER 'Troya Hazineleri' belgeseli Sedat Simavi ödüllerine ...
Çanakkale'de bin 300 öğrenciden şehitlik ziyareti
YEREL HABERLER Çanakkale'de bin 300 öğrenciden şehitlik ziyareti
'Hayat Kime Güzel', Bigalılarla buluştu
YEREL HABERLER 'Hayat Kime Güzel', Bigalılarla buluştu
Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi ...
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis sebebiyle feribot seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis sebebiyle feribot ...
Otomobil çarpan yaşlı kadın öldü / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Otomobil çarpan yaşlı kadın öldü / Ek fotoğraf
Yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki zeytin işçisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki zeytin ...
Otomobil çarpan yaşlı kadın öldü
YEREL HABERLER Otomobil çarpan yaşlı kadın öldü
Çanakkale'de işçi minibüsü vince çarptı: 15 yaralı
YEREL HABERLER Çanakkale'de işçi minibüsü vince çarptı: 15 yaralı
Mevlana, Gelibolu Mevlevihanesi'nde anıldı
YEREL HABERLER Mevlana, Gelibolu Mevlevihanesi'nde anıldı
Ağlara takılan deniz kaplumbağasını böyle kurtardılar
YEREL HABERLER Ağlara takılan deniz kaplumbağasını böyle kurtardılar
Seksenler dizisinin Basri ağabeyi Başkan Öz'ü ziyaret etti
YEREL HABERLER Seksenler dizisinin Basri ağabeyi Başkan Öz'ü ziyaret ...
ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazından geçti
YEREL HABERLER ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazından ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X