Çan'da Yerli Malı Haftası

Çan Cumhuriyet İlkokulunda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı.

Çan Cumhuriyet İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Zeynep Ertuğrul Erdem, bu yıl okullarında Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nı farklı etkinlikler ile kutladıklarını belirtirken, okul öğrencilerine 4B sınıfı tarafından meyve dağıtımı yapıldığını ve öğrenciler tarafından sınıfların gezilerek sunum gerçekleştirildiğini anlattı. Anasınıfı öğrencilerinin ise market ziyareti yaparak Türk mallarını incelediğini belirten Erdem, diğer öğrencilerin de sınıflarında günün anlam ve önemine uygun olarak etkinlikler düzenlediğini aktardı.

ÇANAKKALE 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:53

GÜNEŞ 08:23

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:57

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.