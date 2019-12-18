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Çanakkale'de balıkçı esnafından 'tombik' uyarısı

DHA

- ÇANAKKALE'DE balık hali esnafı, tombik balıklarının 'torik' diye satıldığını belirterek, vatandaşları alışveriş yaparken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hal esnafından Engin Tunç, "Vatandaşlar bu kanlı ve ekşimsi balık ile torik ve palamudu karıştırmamalı. Çünkü bazen torik ya da palamut diye tombik satılıyor. Vatandaşımız kandırılmamak istiyorsa, alışverişini bildikleri esnaftan yapsın" dedi.

- ÇANAKKALE'DE balık hali esnafı, tombik balıklarının 'torik' diye satıldığını belirterek, vatandaşları alışveriş yaparken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hal esnafından Engin Tunç, "Vatandaşlar bu kanlı ve ekşimsi balık ile torik ve palamudu karıştırmamalı. Çünkü bazen torik ya da palamut diye tombik satılıyor. Vatandaşımız kandırılmamak istiyorsa, alışverişini bildikleri esnaftan yapsın" dedi.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu yıl balık sezonunda balık çeşidi bollaşmayınca, bu durumu fırsat bilen balıkçılar, tombik balığını torik etiketiyle satmaya başladı. İki balık arasındaki farkın, renginden ve çizgi belirginliğinden anlaşılabileceğini belirten balıkçılar, tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Tombik, karın altındaki beneklerinden anlaşılırken, torik balığının ise karın altı beyaz, sırt çizgileri belirgin oluyor.
'TORİK DİYE, TOMBİK SATILMAKTA'
Çanakkale Balık Hali'nde balıkçılık yapan Engin Tunç, torik balığının sonbaharda Karadeniz'den Ege'ye doğru göç eden bir balık türü olduğunu belirterek, "Palamudun büyüğü diye tabir ediliyor. Fakat biz ayrı bir cins olduğunu düşünüyoruz. Son zamanlarda piyasalarda torik diye tombik satılmakta. Aynı ebatta ve aynı boyda. Vatandaşlarımızın bilgisi olması açısından bunu karıştırmamalı. Torik kendi başına bir balıktır. Palamudun büyüğü olarak nitelendirilebilir. Eti lezzetli ve mevsimsel bir balıktır. Ama tombik orkinosun küçüğüdür. Biraz eti kanlı ve ekşimtrak olur. Onun için vatandaşların aynı fiyata almamalarını tavsiye ederim. Bu tür balık türlerini bildiklerini bir balıkçıda alsınlar. Torik son zamanlarda Bozcaada ve Gökçeada'da o bölgelerde yataklayan bir balık türü. Dolayısıyla kış aylarında denizlerimizden çıkıyor ve tezgahlarımızda mevcut. Daha önceleri torik tane bazında satılıyordu. Fakat herkes yesin diye biz toriği dilim dilim kesip, somon gibi kilosu 5055 liradan satıyoruz" dedi.
Halde torik ile palamutun kilosu, ortalama 50 TL'den satılırken, tombik ise 20 liradan alıcı buluyor.

ÇANAKKALE

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:53
  • GÜNEŞ 08:24
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:23
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