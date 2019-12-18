Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Çanakkale'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

9 Aralık15 Aralık tarihleri arasında “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçundan 17 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan da 1 şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde şüphelilerden 25,98 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 0,91 gram kokain ve 1 adet ecstasy hap ele geçirilerek, tüm maddelere el konuldu.

ÇANAKKALE 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:53

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