Çanakkale’de 44 düzensiz göçmen yakalandı

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderdi. Durdurulan lastik botun içerisinde Afganistan uyruklu; 8 erkek,8 kadın ve 28 çocuk olmak üzere toplam 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı karakoluna götürülen düzensiz göçmenler, burada tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

ÇANAKKALE 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:53

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