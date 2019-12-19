Çanakkale’de iş yerinde çıkan yangın 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çanakkale’de iş yerinde çıkan yangın 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü

İHA

Çanakkale'de bir iş yerinde çıkan yangın 2 saatte söndürülebildi

Çanakkale’de iş yerinde çıkan yangın 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü

Çanakkale'de bir iş yerinde çıkan yangın 2 saatte söndürülebildi
Olay, sabah 06.00 saatlerinde Yalı Caddesi üzerinde bulunan bir halı satış mağazasında elektrik kontağından çıktı. İş yerinden çıkan dumanlar ve küçük çaplı alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tel kepenkli ve kilitli olan iş yerinin sahibine ulaşmaya çalışırken, iki araç ve 10 personelin yaklaşık 2 saat süren çabası ile yangın, bitişik olan diğer iş yerlerine sirayet etmeden söndürüldü.
Yangında yaralı ve can kaybı olmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

ÇANAKKALE

19 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:54
  • GÜNEŞ 08:25
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TÜB 16. Üst Kurul Toplantısı ÇOMÜ’de yapıldı
YEREL HABERLER TÜB 16. Üst Kurul Toplantısı ÇOMÜ’de yapıldı
Kıbrıs gazisi, Çanakkale'de son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisi, Çanakkale'de son yolculuğuna uğurlandı
Tarihi bina, Piri Reis Müzesi ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi olarak hizmet verecek
YEREL HABERLER Tarihi bina, Piri Reis Müzesi ve Çanakkale Savaşları ...
Çan Belediyesi Tiyatro Okulu çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Çan Belediyesi Tiyatro Okulu çalışmalarına devam ...
Çanakkale’de 44 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale’de 44 düzensiz göçmen yakalandı
Piri Reis Müzesi yenileniyor
YEREL HABERLER Piri Reis Müzesi yenileniyor
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu 17 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu 17 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
Çanakkale'de balıkçı esnafından 'tombik' uyarısı
YEREL HABERLER Çanakkale'de balıkçı esnafından 'tombik' uyarısı
Çanakkale'de 44 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 44 kaçak göçmen yakalandı
Çan Devlet Hastanesi’nde tahliye ve yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Çan Devlet Hastanesi’nde tahliye ve yangın tatbikatı
Çan'da Yerli Malı Haftası
YEREL HABERLER Çan'da Yerli Malı Haftası
Çanakkale'de 'Sıfır Atık' eğitimi
YEREL HABERLER Çanakkale'de 'Sıfır Atık' eğitimi
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, belediye başkanlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, belediye ...
Balıkçılar ve vatandaşlar balık sezonundan umduğunu bulamadı
YEREL HABERLER Balıkçılar ve vatandaşlar balık sezonundan umduğunu ...
Çanakkale'de 34 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 34 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de anlamlı konser
YEREL HABERLER Çanakkale'de anlamlı konser
Lise öğrencilerine sağlık beslenme konulu eğitim verildi
YEREL HABERLER Lise öğrencilerine sağlık beslenme konulu eğitim ...
Helikopter ambulans Çanakkale'de hizmete başladı
YEREL HABERLER Helikopter ambulans Çanakkale'de hizmete başladı
Çanakkale'de 201 mülteci yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 201 mülteci yakalandı
Lastik botta 28'i çocuk, 58 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Lastik botta 28'i çocuk, 58 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 201 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 201 kaçak göçmen yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X