STP 149. toplantısı BİSİAD başkanlığında yapıldı

Biga Sivil Toplum Platformunun (STP) 149. toplantısı Biga Sanayici İş Adamlar Derneği (BİSİAD) Başkanı İsmail Özer başkanlığında Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantıya STP mütevelli heyet başkanları, TSO Başkanı Şadan Doğan, Borsa Başkanı Mesut Okyay, Ziraat Odası Başkanı M.Güray Ergün, Esnaf Odası Başkanı İbrahim Mutur, Şoförler Odası Başkanı Sait Tanur, Kaymakam Mustafa Can, Rektör Prof Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcılar Prof Dr. Suat Uğur, Prof Dr. Bünyamin Bacak, Biga Uygulamalı Bilimler Fakülte Dekanı Selahattin Kanten, Çanakkale Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, MYO Müdürü Ertüğrül Bilgüçü, Hastahane Başhekimi uzman Dr. Erhan Büyük, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Nurettin Duyar, Organize Sanayi (OSB) Müdürü Gültekin Çolak, Sanayiciler İş Adamlar Oda yönetim kurulu üyeleri ve oda sekreterleri katıldı. Toplantıda Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof Dr. Selahattin Kanten, fakülte ile ilgili yaptığı sunumunda yapılan projeler ilgili bilgiler aktardı. Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ise yaptığı konuşmada, "Fakültemizdeki tüm öğrencilerimiz bizim misafirimizdir. Öğrencilerimiz ile her zaman görüşüyoruz" şeklinde konuştu.

ÇANAKKALE 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:54

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