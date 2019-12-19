Valilerden Çanakkale Köprüsü'ne ziyaret

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Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve beraberindeki heyetler, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ziyaret ederek, bölgede incelemelerde bulundu. 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temelleri atılan ve hızla yükselen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde incelemelerde bulunan heyet, köprü önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÇANAKKALE 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:54

GÜNEŞ 08:25

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 17:58

YATSI 19:23

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