Öğrenciler sabah namazında buluştu

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"O benim sünnetim değildi"

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Lapseki Ensar Vakfı tarafından organize edilen programda öğrenciler sabah namazında bir araya geldi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan Hacı İsmail Efendi Camii'nde buluşan öğrenciler Kur'anı kerim tilâveti dinleyerek cemaatle sabah namazını kıldı. Programın devamında öğrenciler kahvaltı sofrasında buluştu. Lapseki Ensar Vakfı Başkanı İsmail Deveci, "Sabah Namazı Buluşmaları" adı altında öğrencilerin huzur içinde yer alan bir ortamda birlik ve beraberlik duygularının geliştiğini kaydetti.

ÇANAKKALE 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:55

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