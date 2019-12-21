Çanakkaleli köylüler, omuz omuza verip meyve hali yapıyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Adatepe köyünde vatandaşlar el birliği ile çalışarak meyve halinin temellerini attı.

Köy Muhtarı Muammer Akçay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresinden 180 torba çimento temin ettiklerini söyledi. Köy sakinlerinin yardımlarıyla temellerin atıldığını ifade eden Akçay, "Bundan önce köy meydanında meyve toplama işlemi yapıyorduk. Çevrede oluşan kirliliğe vatandaşlardan da tepki geldi. Uygun bir yer tespit ettik. Kumunu, çakılını beraberce temin ettik. Şimdi köy halkının da yardımlarıyla meyve halimizi tamamlayarak yaz sezonuna yetiştireceğiz. İl genel meclis üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Adatepe köylüleri, imece usulüyle çalışmalara destek veriyor.

ÇANAKKALE 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:55

GÜNEŞ 08:26

ÖĞLE 13:17

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 17:58

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.