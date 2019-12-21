Rus savaş gemisi Azov, Çanakkale Boğazı´ndan geçti

En kötüsünden en iyisine Star Wars filmleri

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 151 borda numaralı savaş gemisi Azov, Marmara Denizi´ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 13.45'te, Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi Azov, saat 14.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Rus savaş gemisinin güvertesinde askerlerin olduğu görüldü.



ÇANAKKALE 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:55

GÜNEŞ 08:26

ÖĞLE 13:17

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 17:58

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.