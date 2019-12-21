Rus savaş gemisi Admiral Essen, Çanakkale Boğazı´ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı´ndan geçen Rusya´nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemisi Ege Denizi´ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi´nden bugün saat 15.15´te Çanakkale Boğazı´na giriş yapan Rus savaş gemisi `Admiral Essen', saat 17.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi´ne doğru yol aldı.
Rus savaş gemisine boğazı geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
ÇANAKKALE
21 Aralık 2019 Cumartesi
- İMSAK 06:55
- GÜNEŞ 08:26
- ÖĞLE 13:17
- İKİNDİ 15:38
- AKŞAM 17:58
- YATSI 19:24