Rus savaş gemisi Admiral Essen, Çanakkale Boğazı´ndan geçti

"O benim sünnetim değildi"

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ÇANAKKALE Boğazı´ndan geçen Rusya´nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemisi Ege Denizi´ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi´nden bugün saat 15.15´te Çanakkale Boğazı´na giriş yapan Rus savaş gemisi `Admiral Essen', saat 17.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi´ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisine boğazı geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.



ÇANAKKALE 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:55

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