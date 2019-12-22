Yenice’de öğrencilerin eve dönüş vakti geldi

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yapımı devam eden Yeşilyurt Orta Okulu ile Yeşilyurt İlkokulu’nun inşaatı bitme noktasına geldi.

Yenice ilçesinde ilk olarak 1920 yılında inşaatı başlayan ve 1926 yılında eğitim öğretim vermeye başlayan okul, 1953 yılındaki depremde yıkılınca, 1955 yılında tekrar inşa edilerek eğitim öğretimine devam etti. 1955 yılında yapılan bu binaya 1 kat daha ilave edilerek 2017 2018 eğitim öğretim yılı başına kadar burada öğrencilerine hizmet veren okul 2018 yılında tekrar yıkıldı. Öğrenciler ilçede eğitim veren başka okullara aktararak inşaata başladı.

İnşaatı hızla devam eden okulların çalışmalarında son aşamaya gelindiğini ifade eden Okul Aile Birliği Başkanı Mediha Güngör Elibol, “20172018 Eğitim Öğretim yılından buyana kendi okullarına hasret kalan Yeşilyurt Ortaokulu ve Yeşilyurt İlkokulu öğrenci ve velileri sabırsızlıkla yeni okullarına geçmek istiyor. Bu sebeple de okulumuz inşaatını öğrencilerimiz ve velilerimiz ile birlikte gezerek okulumuzun çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldık. Şu an çalışmalarda son duruma gelmiş olmaları bizleri sevindirdi. 2020 yılı başlarında eğitim öğretim vermesi planlanan yeni binanın inşaatında emeği geçen Yenice Kaymakamlığı, Yenice Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale İl Özel İdare Müdürlüğü ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

ÇANAKKALE 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:55

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