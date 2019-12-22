Küçükkuyu'da dev dalgalar sahili dövdü

"O benim sünnetim değildi"

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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde gün boyu lodos fırtınası nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahili dövdü.

Kuzey Ege Denizi'nde gün boyu etkili olan lodos fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada´ya yapılan feribot seferleri durdurulurken, LapsekiGelibolu feribot seferlerinde ise zaman zaman aksamalar yaşandı. Küçükkuyu´da ise saatte 50 ila 75 kilometre hızla esen lodos nedeniyle, olaşan dev dalgalar sahili dövdü.



ÇANAKKALE 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:55

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