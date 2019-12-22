Çanakkale'de bazı ada seferleri iptal edildi

"O benim sünnetim değildi"

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Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Çanakkale ve Kuzey Ege'de etkili olan lodos fırtınası sebebiyle yarın bazı ada seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş'tan yapılan açıklamada yarın GökçeadaKabatepe hattında Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00; BozcaadaGeyikli hattında ise Bozcaada'dan saat 07.15, Geyikli'den saat 08.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Çanakkale'de bugün de bölgedeki lodos fırtınası sebebiyle adalara sefer yapılamamıştı.

ÇANAKKALE 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:55

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