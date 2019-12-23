Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

"O benim sünnetim değildi"

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Rus donanmasına ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov’ adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus donanmasına ait 499 borda numaralı Admiral Makarov adlı savaş gemisi, Ege Denizi'nden boğaza giriş yaparak saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Marmara Denizi'ne doğru yol alan Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında bir sahil güvenlik botu da refakat etti.

ÇANAKKALE 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:56

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