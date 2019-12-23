ÇANAKKALE´nin Bayramiç ilçesinde inşaatı tamamlanan Çavuşlu Göleti, su tutmaya hazır hale getirildi.

Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "Gölsu" projesi kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale iline yapılan `Çavuşlu Göleti´ su tutmaya hazır hale getirildi.

Çavuşlu Göleti inşaatının tamamlandığının müjdesini veren DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Çavuşlu Göleti´nde suyun tutulması ile 2020 yılında toplamda 2 bin 970 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirterek, "Bayramiç Çavuşlu Göleti'nin hizmete açılması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 4 milyon 362 bin TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.



ÇANAKKALE 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:56

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