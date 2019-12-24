(Özel) 61 yaşındaki çalışandan EYT yorumu: "O yaşta emekli olup ne yapacaksınız?"

Ziraat Bankası’nda 30 yıl çalıştıktan sonra 2013 yılında emekli olan, ardından da yaklaşık 7 yıldır Milli Piyango satıcısı olarak sokaklarda görev yapan 61 yaşındaki Ramazan Gümüş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunu üzülerek takip ettiğini belirterek "O yaşta emekli olup ne yapacaksınız" dedi.

Aslen Muğlalı olan Ramazan Gümüş, güvenlik görevlisi olarak girdiği Ziraat Bankası’nda ilçe müdürlüğüne kadar yükseldikten sonra 2013 yılında emekliye ayrıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Gümüş, 54 yaşında emekli olduktan sonra da bankacılık sektöründe çalışmak istedi ancak imkan bulamayınca Milli Piyango satıcısı olarak Çanakkale sokaklarında görev yapmaya başladı. 7 yıldır bu görevi sürdüren ve hala çalışmaktan büyük keyif aldığını vurgulayan Gümüş, son dönemde sıkça gündeme gelen EYT konusunu üzülerek ve şaşkınlıkla takip ettiğini dile getirdi. Erken yaşta emekliliğin hem devlete hem de topluma büyük zararlar getirebileceğini söyleyen Gümüş, "O yaşta emekli olup ne yapacaksınız" ifadelerini kullandı.



“35 yaş, 40 yaş, 50 yaş çok erken bir yaş ülkemiz için”

Uzun süredir gündemde olan EYT ile ilgili görüşlerini paylaşan 61 yaşındaki emektar satıcı Ramazan Gümüş, sağlığı yerinde olduğu sürece çalışmaya devam edeceğini belirterek, “Ben genç arkadaşlarıma özellikle şunu tavsiye ederim. Akşama kadar sağda solda, kafelerde vakit geçirmektense; herkesin yapabileceği bir iş vardır, onu yapsınlar. Hem günlerini değerlendirmiş olurlar, hem zaman daha güzel geçer. Akşama kadar sokakta kalabalık yapmaya hiç gerek yok. Benim yaşım 61. Bana Allah sağlık sıhhat verdiği müddetçe çalışacağım. 35 yaş, 40 yaş, 50 yaş çok erken bir yaş ülkemiz için. Tam insanın verimli olacağı zaman. Ben 54 yaşında emekli oldum. Bana müsaade etselerdi daha çalışmaya devam etmek istiyordum. Türk bayrağının dalgalandığı her yere gidecektim. Gerçekten erken yaşta emeklilik geleceğimiz açısından, torunlarımız açısından iyi değil. Sonuçta 40 yaşında emekli olmuş bir şahıs 40 yıl boyunca devletten maaş alacak. Ben bu arkadaşlarıma sitem etmekten ziyade çalışmalarını tavsiye ederim” şeklinde konuştu.



“Yapı olarak aktif bir insan olduğum için boş duramam”

EYT konusundaki talepleri ve beklentileri üzülerek takip ettiğini vurgulayan Gümüş, “Yapı olarak aktif bir insan olduğum için boş duramam. Sabah erkenden kalkıyorum, televizyonda haberlerimi izliyorum. Gazetelerimi okuyorum, sonra da çantalarımı hazırlayıp çarşıya çıkıyorum. Ben emekli arkadaşlarıma bir şeyler yapmayı veya bir şeylerle meşgul olmayı tavsiye ediyorum. İnsanlar demir misali boş boş oturmaktan küflenirler. Erken yaşta emekli olmak isteyenlere üzülüyorum. O yaşta emekli olup ne yapacaksınız? Eğer devlet müsaade ediyor ise çalışın ve kendinize yazık etmeyin. Talep edilen yaşlar çok erken yaşlar. Bir de emekli olunca iş yapmaya çalışanlar var. Hazır işin varken ne gerek var? Hazır işin varken işine devam edeceksin” dedi.

ÇANAKKALE 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:56

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