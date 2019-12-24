Çanakkale'de sahte içki operasyonu

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, yılbaşı öncesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 kişiyi bir markette sahte rakıları satmak üzereyken yakaladı. Operasyonda sahte bandrollü 150 şişe rakı ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
ÇANAKKALE
24 Aralık 2019 Salı
- İMSAK 06:56
- GÜNEŞ 08:27
- ÖĞLE 13:19
- İKİNDİ 15:39
- AKŞAM 18:00
- YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.