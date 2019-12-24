Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hoparlörün içinden 2 kilo uyuşturucu çıktı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından narkotik köpeği Şila eşliğinde arama yapılan kamyonetteki hoparlörün içinden 2 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde çıktı. Hoparlörün içinden çıkan 2 kilogram ağırlığındaki skunk ve sentetik cannabinoid maddelerine ekipler tarafından el konuldu. Olayla alakalı 3 şüpheli gözaltına alındı.

ÇANAKKALE 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:56

GÜNEŞ 08:27

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:00

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.