Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hoparlörün içinden 2 kilo uyuşturucu çıktı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından narkotik köpeği Şila eşliğinde arama yapılan kamyonetteki hoparlörün içinden 2 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde çıktı. Hoparlörün içinden çıkan 2 kilogram ağırlığındaki skunk ve sentetik cannabinoid maddelerine ekipler tarafından el konuldu. Olayla alakalı 3 şüpheli gözaltına alındı.
ÇANAKKALE
24 Aralık 2019 Salı
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