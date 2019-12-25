Çanakkale'de sahte bandrollü içki operasyonu

Çanakkale'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alkollü içki satışı yapan bir iş yerinde yapılan kontrollerde çok sayıda sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Tespit edilen adreste yapılan aramalarda sahte bandrollü olduğu belirlenen 48 adet 35 santilitrelik, 23 adet 50 santilitrelik, 31 adet 70 santilitrelik ve 19 adet 100 santilitrelik olmak üzere toplam 121 adet rakı şişesine el konuldu. İş yeri sahibi M.K. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

ÇANAKKALE 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:57

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