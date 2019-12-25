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Yeni yıl coşkusu Ceza konseriyle 17 Burda'da

İHA

Düzenlediği birbirinden eğlenceli etkinliklerle Çanakkale ve bölge halkının sosyal hayatına renk katan Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), Ceza konseri ile ziyaretçilerine yeni yılın coşkusunu yaşatacak.

Yeni yıl coşkusu Ceza konseriyle 17 Burda'da

Düzenlediği birbirinden eğlenceli etkinliklerle Çanakkale ve bölge halkının sosyal hayatına renk katan Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), Ceza konseri ile ziyaretçilerine yeni yılın coşkusunu yaşatacak.
Açıldığı günden itibaren Çanakkale’nin alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen Esas 17 Burda AVM, rap müziğin sevilen ismi Ceza’yı ağırlıyor. Çanakkaleliler, sevilen sanatçı Ceza’nın 17 Burda AVM’de 29 Aralık Pazar günü saat 18.00’de vereceği konserle unutulmaz dakikalar yaşayacak.
Çanakkalelileri ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 17 Burda AVM, ünlü sanatçı Ceza’nın konserine ev sahipliği yapıyor. 29 Aralık Pazar günü saat 18.00’de başlayacak konserde Ceza, sevilen şarkılarını Çanakkaleliler için söyleyecek.

ÇANAKKALE

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:57
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  • ÖĞLE 13:19
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  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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