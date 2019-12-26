Çanakkale'de 100 kaçak göçmen yakalandı

O değil!

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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 100 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli köyü Hıyarlık mevkisindeki zeytinlikte saklanan, Afganistan uyruklu 100 kaçak göçmeni yakalandı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



ÇANAKKALE 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:57

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