Aracın hoparlör bölümünden çıkan uyuşturucuya 1 tutuklama

ÇANAKKALE'de düzenlenen operasyonda hafif ticari aracın hoparlör bölümüne gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1´i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yılbaşı öncesi Gelibolu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği Şila ile yapılan aramada, kabinli hoparlör içinde 1 kilo 4 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 223,69 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından `uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti´ suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1´i çıkarıldığı mahkemece tutulanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÇANAKKALE
26 Aralık 2019 Perşembe
- İMSAK 06:57
- GÜNEŞ 08:28
- ÖĞLE 13:20
- İKİNDİ 15:41
- AKŞAM 18:01
- YATSI 19:27