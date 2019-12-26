Aracın hoparlör bölümünden çıkan uyuşturucuya 1 tutuklama

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ÇANAKKALE'de düzenlenen operasyonda hafif ticari aracın hoparlör bölümüne gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1´i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yılbaşı öncesi Gelibolu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği Şila ile yapılan aramada, kabinli hoparlör içinde 1 kilo 4 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 223,69 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından `uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti´ suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1´i çıkarıldığı mahkemece tutulanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇANAKKALE 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:57

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