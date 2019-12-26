Çanakkale'de 82 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen 82 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Kadırga ve Çam Burnu mevkii açıklarında düzenledikleri 2 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Midilli'ye gitmek isteyen Afganistan uyruklu 82 mülteciyi yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
ÇANAKKALE
26 Aralık 2019 Perşembe
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