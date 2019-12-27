Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde 'Acil Afet' tatbikatı

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde 'Acil Afet Planı' tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

Gerçeği aratmayan tatbikatta senaryo gereği Çanakkale'de gerçekleşen fırtına ve sel baskınına karşı alınan tedbirler ve sonrasında yapılacak olan hasta tahliye çalışmaları başarıyla yapıldı. Senaryo gereği gerçekleşen fırtına ve su baskınında Radyoterapi ve NYBÜ ünitesinde su baskını meydana geldi. Sistemler ve elektrik aksamı kapatılarak hasta tahliyeleri yapıldı.

Tatbikat sonrasında toplanan Olay Yönetim ekibi tatbikatı değerlendirirken, Başhekim Ufuk Tali başarılı çalışmadan dolayı tüm ekibe teşekkür etti.

ÇANAKKALE 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:58

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