Rus gazeteciler, Parion'daki 'Sevgililer Şapeli'ne hayran kaldı

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde bulunan Parion Antik Kenti'ndeki 'Sevgililer Şapeli'nde, Rus gazeteciler için tarihi aşkın öyküsü canlandırıldı.

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberler Odası (ÇARO) organizasyonuyla kente gelen Rus gazeteciler, tarihi ve kültürel alanları gezdi. Biga Kaymakamlığı destekleriyle gerçekleştirilen gezi kapsamında, Rus gazeteciler, Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde bulunan Parion Antik Kenti'ndeki iki sevgiliye ait olduğu tahmin edilen 1500 yıllık mezarın bulunduğu alana da götürüldü.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri, Rus misafirler için 'Bitmeyen bir aşkın öyküsü' olarak koruma altına alınan 'Sevgililer Şapeli'nde tarihi aşkın öyküsünü canlandırdı.



ÇANAKKALE 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:58

GÜNEŞ 08:28

ÖĞLE 13:20

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:02

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.