Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyor

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE Boğazı´ndan geçen Rus Donanması'na ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov´, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 08.00´de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Rus savaş gemisi, saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Akdeniz'e inen Rus savaş gemisi 'Azov'un boğaz geçişi sırasında, güvertede çok sayıda Rus askeri olduğu görüldü.



ÇANAKKALE 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:58

GÜNEŞ 08:29

ÖĞLE 13:21

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:02

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.