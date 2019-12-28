Rus savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden boğaza saat 08.00 sıralarında giriş yapan ve güvertesinde çok sayıda askerin bulunduğu göze çarpan Rus savaş gemisi Azov, saat 09.30 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önüne ulaştı. Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında 1 sahil güvenlik botu da eşlik etti.

36 millik boğaz geçişini tamamlayan Azov, Akdeniz'e doğru yol almayı sürdürüyor.

ÇANAKKALE 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:58

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