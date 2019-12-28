Lapseki'de Mehmet Akif Ersoy anıldı

İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83. yıl dönümü sebebiyl, Lapseki 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Salonunda 'Akif' belgeseli yayınlandı.

Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83. yıl dönümü sebebiyle Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir anma programı tertip edildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) akademisyeni Halil Ersin Avcı tarafından Mehmet Akif'in hayatını anlatan bir sunum yapıldı. Akif belgeselinin de gösterime girdiği programda Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Ak Parti İlçe Başkanı Recep Bulan, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, idarî amirler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonunda ilk ve orta öğretim kategorisinde gerçekleştirilen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

ÇANAKKALE 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:58

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