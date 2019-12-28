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Gökçeada- Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

DHA

ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen poyraz fırtınası nedeniyle, GökçeadaKabatepe hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen poyraz fırtınası nedeniyle, GökçeadaKabatepe hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Kuzey Ege'de beklenen poyraz fırtınası nedeniyle, Gestaş firması GökçeadaKabatepe arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 ve 18.00'deki, Kabatepe'den ise, saat 09.00 ve 20.00'deki tarifeli seferler yapılmayacak. Günün tek seferi ise Gökçeada'dan saat 10.00, Kabatepe'den saat 15.00'de gerçekleşecek.
Bozcaada-Geyikli, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu arasındaki seferlerde ise şu an için iptal bulunmuyor. 
KUZEY EGE DENİZİ'NDE FIRTINA BEKLENİYOR
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın kuvvetini artırarak, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 5075 kilometre hızla fırtına, yer yer 9 kuvvetinde, saatte 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini duyurdu. Fırtınanın, salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE

28 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:58
  • GÜNEŞ 08:29
  • ÖĞLE 13:21
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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