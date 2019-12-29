90'lı yılların kültürünü sahneye taşıdılar

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 1990'lı yıllardaki yaşamı nostaljik bir bakış açısıyla sahneleyen 'Gelincik' isimli tiyatro gösterisi beğeni topladı.

Biga Atatürk Anadolu Lisesi Müzik ve Tiyatro Kulübünün organize ettiği, Müzik Öğretmeni Oylum Karak yönetimindeki 'Gelincik' isimli tiyatro gösterisi Biga Atatürk Kültür Merkezinde sahnelendi. Beğeni toplayan gösteri hakkında bilgi veren Okul Müdürü Mücahit Şahin, "Daha önce 70'ler ve 80'leri yaptık. Nostaljik kuşağın sonuna geldik. 90'lı yıllarda İzelÇelikErcan, Mustafa Sandal gibi nice sanatçılarımız vardı. Hem onları hatırlayalım istedik hem de öğrencilerimiz, arkadaşlarına ders vermek amacı ile Gelincik adlı oyun sahneledi. 90'lı yılları, hem kıyafetleri ile hem müziği ile sahneye taşıdık. Tek perdelik müzikal komedi yoğun ilgi gördü" ifadelerini kullandı.

110 kişilik öğrenci topluluğundan oluşan tiyatro gösterisi ayakta alkışlandı.

ÇANAKKALE 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:58

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