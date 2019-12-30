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(Özel) 2019 yılı balıkçıların yüzünü güldürmedi

İHA

Yılbaşına sayılı günler kala 2019 yılını değerlendiren balıkçılar, bu sene havaların sıcak seyretmesi sebebiyle birçok balık türünün denizden kıt çıktığını, bu durumun da fiyatlara olumsuz yansıdığını dile getirdiler.

(Özel) 2019 yılı balıkçıların yüzünü güldürmedi

Yılbaşına sayılı günler kala 2019 yılını değerlendiren balıkçılar, bu sene havaların sıcak seyretmesi sebebiyle birçok balık türünün denizden kıt çıktığını, bu durumun da fiyatlara olumsuz yansıdığını dile getirdiler.
Bu sene sonbahar ve kış mevsiminde sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde olması balıkçıları da olumsuz etkiledi. Başta palamut, çinekop ve lüfer olmak üzere birçok balık türünde kıtlık görülürken, yaşanan bu durum kilogram fiyatlarına da olumsuz yansıdı. Yılbaşına sayılı günler kala 2019 yılını değerlendiren balıkçılar, sıcak havalardan dolayı yaşadıkları mağduriyeti dile getirdiler.

“Palamut, çinekop, lüfer gibi balıklar az çıktı”
Çanakkale Balıkhane’de uzun yıllardır balıkçılık yapan Tuncay Dinç, 2019 yılının kendileri açısından beklentilerin uzağında kaldığını dile getirdi. Havaların sıcak olması sebebiyle balık tezgahlarının olumsuz etkilendiğini belirten Dinç, “Bu sene palamut ve çinekop açısından bereketsiz geçti. Şu an hamsinin zamanı ama hamsimiz de kıtlaştı. Havaların sıcak seyretmesi sebebiyle durum bu. 2019 yılına bakarsak balık az çıktı. Palamut, çinekop, lüfer gibi balıklar az çıktı. Bunlara kıyasla hamsi biraz daha fazlaydı. 2020 yılından da biraz şüpheliyiz. Daha önceden 2025 lira olan balığın fiyatı, havaların sıcak gitmesi sebebiyle tabi biraz yükseldi” dedi.

“Bu sene sıcak geçti, kıtlık oluştu”
Bir diğer Çanakkaleli balıkçı Murat Sevinç ise 2019 yılında yaşanan kıtlığa rağmen yeni yıldan umutlu olduklarını belirtti. Soğuk havaların etkisini arttırmasıyla balık çeşitlerinin çoğalacağını söyleyen Sevinç, “Havaların durumundan dolayı bu sene böyle oldu. Kış gelmedi, kar düşmedi, havalar da soğumadı. Balık soğuk havayı ve soğuk suyu sever. Dolasıyla bu sene sıcak geçince kıtlık da bu sebeple oluştu. Her şeye rağmen yeni yıldan beklentimiz var. Çünkü yavaş yavaş havalar soğuyor, kar gelecek. Balık çeşitlerinin de bu sebeple çoğalacağını düşünüyoruz. Palamut mesela bu sene çıkmadı. Palamuttan beklentimiz çoktu ama maalesef olmadı” şeklinde konuştu.

ÇANAKKALE

30 Aralık 2019 Pazartesi

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