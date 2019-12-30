Biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı binanın çatısı uçtu

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ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, fırtına nedeniyle 5 katlı apartmanın çatısı uçtu, cadde üzerinde bazı iş yerleri düşen parçalardan isabet etmesiyle zarar gördü.

Çanakkale ve ilçelerindeki fırtına, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fırtına nedeniyle Biga ilçesi Kurtuluş Caddesi üzerinde 5 katlı apartmanın çatısı uçtu. Çatının cadde üzerine düşme anında bina çevresinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Çatının parçalarının uçtuğu cadde üzerinde bazı iş yerleri zarar gördü. İş yeri sahipleri durumu Biga Belediyesi Zabıta ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, parçaları toplayıp, götürdü.

Çatının uçtuğu sokak üzerinde iş yerinin camları kırılan Ali Konak, "Rüzgar nedeniyle uçan çatı dükkanımızın camlarına zarar verdi. Allah'tan ağaç vardı, eğer ağaç olmasaydı birkaç kişiye zarar verebilirdi" dedi.



ÇANAKKALE 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:59

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