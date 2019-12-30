Biga'da fırtınanın etkisiyle adliyenin çatısı uçtu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan poyraz fırtınasının etkisiyle adliye binasının çatısı uçtu. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Çanakkale genelinde etkili olan poyraz fırtınası Biga'da da hayatı felç etti. Fırtınanın etkisiyle gün içinde bir apartman çatısının uçtuğu Biga'da bu kez de adliyenin çatısı uçtu. Şirintepe mevkinde bulunan adliye binasının çatısı kuvvetli fırtınaya dayanamayıp aniden yerinden çıktı. Çatıdan kopan parçalar enerji nakil hattına takılarak zarar verdi. Yüksek gerilim hattında asılı kalan parçalar daha sonra rüzgarın etkisiyle yere düştü. Kopan parçaların bir bölümü Akif Ilık'a ait müstakil konutun önüne uçtu. Evde maddi hasar oluştu. Bölgeye gelen belediye ekipleri tedbir amacıyla elektrikleri kesti. Polis ekipleri ise güvenlik amacıyla adliye önünü trafiğe bir süre kapattı.

Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı.

ÇANAKKALE 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:59

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