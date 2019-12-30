ÇOMÜ 'Uluslararası Dünya Helal Zirvesi'nden ödüllerle döndü

Uluslararası Dünya Helal Zirvesi çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmaya katılan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileri madalyalarla döndü. Yarışmaya balık kategorisinde ferdî olarak katılan Mahsum Cengiz ve Çayan Gül merit madalya kazanırken, Rana AteşFahrettin YılmazNihat Kuruk ise "22 Yaş Altı Ekip” yarışmasına katılıp bronz madalya alarak büyük bir başarıya imza attı.
ÇANAKKALE
30 Aralık 2019 Pazartesi
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