Çanakkale´de kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı

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ÇANAKKALE´de, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 14,5 litre kaçak içki ve 2 ton kaçak şarap ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Lapseki ve Biga ilçelerinde, alkol kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yurtdışından gümrük mühürlü TIR'lar ile kaçak olarak getirilen, 14,5 litre kaçak alkol, 2 ton kaçak şarap, markasız ve seri numarasız 2 sigara matik, 1 tıpa makinesi, 1 üzüm sıkma makinesi, 1 posa makinesi, 13 damıtma aparatı, 3 alkol test kiti, 47 şişe, 19 litrelik 20 bidon, 5 litrelik 30 bidon, 220 litrelik 17 varil ve 3 damıtma hortumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler O.Ö., Y.H., C.T. ve H.A. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



ÇANAKKALE 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:59

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