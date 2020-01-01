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19 yaşındaki youtuber 6 ayda 25 bin lira kazandı

İHA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) eğitim hayatına devam eden ve Youtube'a yüklediği 'O Ses Türkiye' videolarıyla adından söz ettiren 19 yaşındaki Enes Ömer Aydoğan, yaptığı paylaşımlarla son 6 ayda yaklaşık 25 bin liralık bir kazanç elde etti.

19 yaşındaki youtuber 6 ayda 25 bin lira kazandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) eğitim hayatına devam eden ve Youtube’a yüklediği ‘O Ses Türkiye’ videolarıyla adından söz ettiren 19 yaşındaki Enes Ömer Aydoğan, yaptığı paylaşımlarla son 6 ayda yaklaşık 25 bin liralık bir kazanç elde etti.
Yaklaşık 9 yıl önce Youtube’u şahsî videolarını depolama alanı olarak kullanmaya başlayan Enes Ömer Aydoğan, 2014 yılında bu kanal üzerinden para kazanılabileceğini keşfetti. 2014 yılından itibaren montaj programlarına da merak salan genç youtuber, özellikle yüklediği futbol videoları ile az da olsa para kazanmaya başladı. Daha önce birkaç kez kanalları kapatılan Aydoğan, son kanalını 2017 yılında kendi ismiyle açtı. 2 yıl gibi kısa bir süre içinde 100 bini aşkın aboneye sahip olan başarılı youtuber, milyonlarca kez izlenen paylaşımları ile son 6 ayda 25 bin liralık kazanç elde etti. Özellikle ‘O Ses Türkiye’ yarışmasının videoları ile ön plana çıkan Enes Ömer Aydoğan, elde ettiği tecrübe sayesinde Youtube’da para kazanmanın püf noktalarını öğrendiğini ve gelecekte de bu başarısını geliştirmek istediğini dile getirdi.

“Son 67 aylık süre içerisinde 25 bin liraya yakın bir gelir elde ettim”
Aslen Muğlalı olan ve şu an Çanakkale’de Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi RadyoTelevizyon ve Sinema Bölümünde eğitim hayatına devam eden Aydoğan, Youtube üzerinden elde ettiği bu başarının uzun bir geçmişe dayandığını belirterek, “Bu işin aslında 89 yıllık bir geçmişi var. Dijital bir kameram vardı. Onun hafıza kartının yetersizliğinden dolayı videolarımı sürekli Youtube’a atıyordum. Videolarımı bu şekilde gizleyerek saklıyordum. Youtube’da uzun süre zaman geçirince yabancı içerikleri görmeye başladım. O dönemde yabancı içerikler paylaşılabiliyordu. Ardından ben de montaj programlarını öğrenmeye başladım. Futbol videolarını montajlayıp, arka fona da müzik koyarak paylaşmaya başladım. En son kanalımı 2017’de de açtım. 2 yıl içinde 100 bin abone oldu. Son 67 aylık süre içerisinde de 25 bin liraya yakın bir gelir elde ettim” ifadelerini kullandı.

O Ses Türkiye paylaşımları milyonlarca kez izlendi
2017 yılı öncesinde yüklediği videolardan da az miktarda para kazandığını dile getiren Aydoğan, son 2 yılda O Ses Türkiye yarışmasının videolarına yöneldi. Paylaşımları milyonlarca kez izlenen başarılı youtuber, “Futbol videolarından da kazancım oluyordu. Ondan sonra gündeme dair içerikler attım. Bu içeriklerden de para kazandım. En son O Ses Türkiye içeriklerine başladım. Bu içeriklere başladığım ilk dönemlerde düşük seviyede para kazandım. Daha sonra ‘Content Idea’ isimli bir politika sayesinde para kazanmam biraz daha arttı ve böyle bir gelir elde ettim. Öte yandan toplam kazanca baktığımızda bu 3’e bölünüyor. O Ses Türkiye bazında baktığımızda; Acun Medya’ya giden bir bölümü var, formatın sahibi olan Hollandalı şirkete giden bir bölümü var. En düşük pay da bana kalıyor. Ama bu kazancın en düşük kısmı bile gayet iyi bir miktar sağlıyor” şeklinde konuştu.

“Neredeyse bulunduğum ilin nüfusu kadar insan beni kanalımda takip ediyor”
Youtube üzerinden para kazanılabileceğini 2014 yılında fark ettiğini dile getiren Aydoğan, “Youtube’a şahsî bir hevesim olduğu için ilk başlarda kazanca yönelik bakmadım. Sadece kendi ürettiğim içerikleri yayınlama isteğim vardı. Sonra kanallarım kapatıldıkça ben de kazanç odaklı bakmaya başladım. Yani 2017’de tekrar bu işe girdiğimde artık tamamen kazanç odaklı bakıyordum. 100 bin kişi beni takip ediyor şu an. Neredeyse bulunduğum ilin nüfusu kadar insan beni kanalımda takip ediyor. Bu sebeple artık kendime yönelik içerikler paylaşmayı düşünüyorum. Öte yandan şu ana kadar telif hakkı ile ilgili bir problem de yaşamadım. Çünkü Acun Medya’nın Youtube’da kendi içeriklerini paylaşmak Youtube politikalarına uygun. Yani videolar yayınlanıyor, ama sadece içerik sahipleri para kazanabiliyor. Bu şekilde telif hakkından yana sıkıntı yaşamadım. Ama bana rakip olan birkaç kanaldan tehditkâr mail gelmişti. Bunların da benim için bir önemi yok” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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