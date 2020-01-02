Gümüşçay Belediye Başkanı Pastırmacı ilkleri başardı

Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, 9 aylık görev süresi boyunca yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Meclis üyeleri ile birlikte bir araya gelen Pastırmacı, "20112015 yılları arasında çok sıkıntılar yaşadım. Şu anda seçimlerin üzerinden 9 ay geçti. Çanakkale Milletvekillerimizin destekleri ile ilklere imza atıyoruz" dedi.

9 aylık görev sürecini değerlendiren Pastırmacı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "23 Nisan'da 'Sözümü Alıyorum Bisikletimi Veriyorum' projesi kapsamında 30 öğrenciye kötü alışkanlıklardan uzak durma sözü karşılığında bisiklet verdik. Süper amatöre çıkan Gümüşçayspor'a destek veriyoruz. 14 bin metre kare kaldırım çalışmaları tamamlandı. Küçük cami, gasilhane ve şadırvan tamamen yenilendi. İmamlarımıza 5 tane lojman yaptık. Çocuklarımıza bayram ve kandil bilincini yerleştirmek amacı ile harçlık veriyoruz. Kızlar evlenene kadar, erkekler askere kadar Gümüşçay'da para alır, bizim adetimizdir. Yazlık sinema uygulaması ile vatandaşlarımıza sezon filmlerini izletiyoruz. Bahar kupası devam ediyor. Sulama birliğini tekrar belediyemize kazandırdık. 2010 yılında kurulan sulama birliğimiz sayesinde yaklaşık 35 bin dönüm yer sulanmış oluyor. Altyapısı olmayan tamamıyla bizim çalışmamız ile vatandaşlarımızın tarlaları sulanıyor. Hoşoba, Bahçeli, Hacıköy, İdriskoru, Çavuşköy, Gümüşçay, Çeşmealtı,Karabiga faydalanıyor" ifadelerini kullandı.



"Milletvekillerimizin destekleri ile kasamızdan hiç para çıkmadı"

"Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik" diyerek sözlerine devam eden Başkan Pastırmacı, şunları kaydetti:

"Evde sağlık hizmetleri devam ediyor. Yaşlı ve hastalarımızda tansiyon, kolesterol oranları düştü. Bedensel engelli bakım evi çalışmamız için 5 bin metrekare arsa tahsis ettik. 100 yataklı, 2 bin 88 metre kare alanda 50 kişinin istihdam edileceği bir yer olacak. Türkiye'nin her tarafından hasta gelecek. Burada çalışacaklar için eğitimler tamamlandı, sertifikaları verildi. Koca köprünün ayaklarına binlerce güvercin kafeslerde kalıyordu, köprünün ismini güvercinlik köprüsü koyduk. TANAP'ın desteği ile tamamı hibe 1 milyon 600 bin liraya biten 2 bin 200 metre yürüme alanı 26 kamelya, 7 barbekü, basketbol sahası, spor aletleri, 16 bin metrekare çim olan çay boyu dere ıslahı çalışmamızı tamamladık. Milletvekillerimizin destekleri ile kasamızdan hiç para çıkmadı. Futbol sahamız tamamen doğal çim. Doğalgaz çalışmalarımızı başlattık. 2021' de gaz verilecek. Birinci etap çalışmalarımız bitti. 8 kilometrelik alanın 6 kilometresi tamamlandı. 400 kayıt yaptık. Gazın gelmesi ile bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz. Gümüşçay'da arsa ve evlerimiz değerlendi. Gümüşçay'da kiralık ev yok. Bu çalışmalar Gümüşçay'a değer kattı.Türkiye'de ilk ve tek beldeyiz. İlklerin Belediyesi Gümüşçay Belediyesi olarak güneş enerjisi projesi 5 megavatlık üretim sahası çalışmalarımız devam ediyor. Deterjan fabrikası için gerekli izinleri bekliyoruz. 3. sanayi bizim sahamızda kurulacak. İlçe merkezinde bulunan eski karakol binamızda kadınlarımız peynir üretimi yapacak. 80 aile mevsimlik işçiler için prefabrik evler yapımı çalışmaları bitti yer tahsisi çalışmaları sürüyor."

ÇANAKKALE 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:59

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