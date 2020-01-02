Gümüşçay Belediye Başkanı Pastırmacı ilkleri başardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gümüşçay Belediye Başkanı Pastırmacı ilkleri başardı

İHA

Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, 9 aylık görev süresi boyunca yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Meclis üyeleri ile birlikte bir araya gelen Pastırmacı, "20112015 yılları arasında çok sıkıntılar yaşadım. Şu anda seçimlerin üzerinden 9 ay geçti. Çanakkale Milletvekillerimizin destekleri ile ilklere imza atıyoruz" dedi.

Gümüşçay Belediye Başkanı Pastırmacı ilkleri başardı

Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, 9 aylık görev süresi boyunca yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Meclis üyeleri ile birlikte bir araya gelen Pastırmacı, "20112015 yılları arasında çok sıkıntılar yaşadım. Şu anda seçimlerin üzerinden 9 ay geçti. Çanakkale Milletvekillerimizin destekleri ile ilklere imza atıyoruz" dedi.
9 aylık görev sürecini değerlendiren Pastırmacı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "23 Nisan'da 'Sözümü Alıyorum Bisikletimi Veriyorum' projesi kapsamında 30 öğrenciye kötü alışkanlıklardan uzak durma sözü karşılığında bisiklet verdik. Süper amatöre çıkan Gümüşçayspor'a destek veriyoruz. 14 bin metre kare kaldırım çalışmaları tamamlandı. Küçük cami, gasilhane ve şadırvan tamamen yenilendi. İmamlarımıza 5 tane lojman yaptık. Çocuklarımıza bayram ve kandil bilincini yerleştirmek amacı ile harçlık veriyoruz. Kızlar evlenene kadar, erkekler askere kadar Gümüşçay'da para alır, bizim adetimizdir. Yazlık sinema uygulaması ile vatandaşlarımıza sezon filmlerini izletiyoruz. Bahar kupası devam ediyor. Sulama birliğini tekrar belediyemize kazandırdık. 2010 yılında kurulan sulama birliğimiz sayesinde yaklaşık 35 bin dönüm yer sulanmış oluyor. Altyapısı olmayan tamamıyla bizim çalışmamız ile vatandaşlarımızın tarlaları sulanıyor. Hoşoba, Bahçeli, Hacıköy, İdriskoru, Çavuşköy, Gümüşçay, Çeşmealtı,Karabiga faydalanıyor" ifadelerini kullandı.

"Milletvekillerimizin destekleri ile kasamızdan hiç para çıkmadı"
"Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik" diyerek sözlerine devam eden Başkan Pastırmacı, şunları kaydetti:
"Evde sağlık hizmetleri devam ediyor. Yaşlı ve hastalarımızda tansiyon, kolesterol oranları düştü. Bedensel engelli bakım evi çalışmamız için 5 bin metrekare arsa tahsis ettik. 100 yataklı, 2 bin 88 metre kare alanda 50 kişinin istihdam edileceği bir yer olacak. Türkiye'nin her tarafından hasta gelecek. Burada çalışacaklar için eğitimler tamamlandı, sertifikaları verildi. Koca köprünün ayaklarına binlerce güvercin kafeslerde kalıyordu, köprünün ismini güvercinlik köprüsü koyduk. TANAP'ın desteği ile tamamı hibe 1 milyon 600 bin liraya biten 2 bin 200 metre yürüme alanı 26 kamelya, 7 barbekü, basketbol sahası, spor aletleri, 16 bin metrekare çim olan çay boyu dere ıslahı çalışmamızı tamamladık. Milletvekillerimizin destekleri ile kasamızdan hiç para çıkmadı. Futbol sahamız tamamen doğal çim. Doğalgaz çalışmalarımızı başlattık. 2021' de gaz verilecek. Birinci etap çalışmalarımız bitti. 8 kilometrelik alanın 6 kilometresi tamamlandı. 400 kayıt yaptık. Gazın gelmesi ile bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz. Gümüşçay'da arsa ve evlerimiz değerlendi. Gümüşçay'da kiralık ev yok. Bu çalışmalar Gümüşçay'a değer kattı.Türkiye'de ilk ve tek beldeyiz. İlklerin Belediyesi Gümüşçay Belediyesi olarak güneş enerjisi projesi 5 megavatlık üretim sahası çalışmalarımız devam ediyor. Deterjan fabrikası için gerekli izinleri bekliyoruz. 3. sanayi bizim sahamızda kurulacak. İlçe merkezinde bulunan eski karakol binamızda kadınlarımız peynir üretimi yapacak. 80 aile mevsimlik işçiler için prefabrik evler yapımı çalışmaları bitti yer tahsisi çalışmaları sürüyor."

ÇANAKKALE

02 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:59
  • GÜNEŞ 08:30
  • ÖĞLE 13:23
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Albayrak: Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü (2)
YEREL HABERLER Bakan Albayrak: Kamu bankaları esnaf ve tarımsal ...
Berat Albayrak Çanakkalelilerle özçekim yaptı, gazetecilerle simidini bölüştü
YEREL HABERLER Berat Albayrak Çanakkalelilerle özçekim yaptı, ...
İçinde ambulans olan feribot fırtına sebebiyle geri döndü
YEREL HABERLER İçinde ambulans olan feribot fırtına sebebiyle geri ...
Bakan Albayrak, mobilyada KDV’nin yüzde 8’e düşürüldüğünü açıkladı
YEREL HABERLER Bakan Albayrak, mobilyada KDV’nin yüzde 8’e ...
İçinde ambulansın olduğu feribot, poyraz nedeniyle Gökçeada'ya döndü (2) - Yeniden
YEREL HABERLER İçinde ambulansın olduğu feribot, poyraz nedeniyle ...
Bakan Albayrak: Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü
YEREL HABERLER Bakan Albayrak: Kamu bankaları esnaf ve tarımsal ...
Bakan Berat Albayrak'tan mobilyacılara müjde Mobilyada KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü
YEREL HABERLER Bakan Berat Albayrak'tan mobilyacılara ...
İçinde ambulansın olduğu feribot, poyraz nedeniyle Gökçeada'ya döndü (1)
YEREL HABERLER İçinde ambulansın olduğu feribot, poyraz nedeniyle ...
Bozcaada kalamarı gelir kapısı oldu
YEREL HABERLER Bozcaada kalamarı gelir kapısı oldu
Babasının tartıştığı kişiler tarafından dövülerek öldürüldü
YEREL HABERLER Babasının tartıştığı kişiler tarafından dövülerek ...
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına ...
Hastanede yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Hastanede yangın tatbikatı
Yaptıkları robota vefat eden öğretmenlerinin adını verdiler
YEREL HABERLER Yaptıkları robota vefat eden öğretmenlerinin adını ...
19 yaşındaki youtuber 6 ayda 25 bin lira kazandı
YEREL HABERLER 19 yaşındaki youtuber 6 ayda 25 bin lira kazandı
Karga, pazar tezgahındaki cevizleri yerken görüntülendi
YEREL HABERLER Karga, pazar tezgahındaki cevizleri yerken ...
Çanakkale ve Truva Atı 2020´nin ilk dakikalarında havai fişeklerle aydınlandı
YEREL HABERLER Çanakkale ve Truva Atı 2020´nin ilk dakikalarında ...
Çanakkale’de yeni yıl coşkusu
YEREL HABERLER Çanakkale’de yeni yıl coşkusu
Biga'da "Ağaç Kesme, Fidan Dik" kampanyası
YEREL HABERLER Biga'da "Ağaç Kesme, Fidan Dik" kampanyası
Çanakkale'de kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
Çanakkale´de kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale´de kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
Çan Belediyesi farkındalık oluşturmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Çan Belediyesi farkındalık oluşturmaya devam ediyor
Yeni hizmet araçları için kurban kesildi
YEREL HABERLER Yeni hizmet araçları için kurban kesildi
17 Burda AVM, yeni yılı Ceza konseri ile karşıladı
YEREL HABERLER 17 Burda AVM, yeni yılı Ceza konseri ile karşıladı
1915 Çanakkale Köprüsü ayakları 110 metreye ulaştı
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü ayakları 110 metreye ulaştı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X